Во Львовской области с начала эпидсезона от пандемического гриппа умерли 6 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента здравоохранения Львовской ОГА, в области 6 летальных случаев от гриппа А(N1H1) – четверо львовян, один житель города Червонограда и жительница Сколевского района.

Вирусологической лабораторией Львовского областного лабораторного центра проводятся исследования лиц, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения. Согласно полученным результатам, грипп штамма А(N1H1) выявлен у 49 человек.

По состоянию на 27 января в области отмечается превышение эпидпорога на 8 административных территориях: город Червоноград, Сколевский, Перемышлянский, Жовковский, Пустомытовский, Мостиский, Золочевский и Бродовский районы.

Как информирует пресс-служба, с начала эпидсезона заболеваемости гриппом и ОРВИ во Львовской области заболели 175 065 человек. За последние сутки 5 734 человек, в том числе 2 563 ребенка, прирост заболевших за сутки составил 53%. Заболеваемость среди медицинских работников – 59 человек за сутки.

В городе Львове введены в действие мероприятия ограничительного характера - с 27 января приостановлены занятия в школах и внешкольных заведениях сроком на 7 дней.

Также приостановлено обучение в школах городов Стебник, Дрогобыч, Червоноград, пгт Славское Сколевского района, Сокальском и Дрогобычском районах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 января в Украине от гриппа умерли 83 человека.