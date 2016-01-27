Сумской горсовет направит 456 млн на программу здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, проект программы поддержали 28 из 30 присутствующих депутатов (всего в Сумском горсовете 42 депутата).

Комплексная программа включает 9 бюджетных программ: «Многопрофильная стационарная медицинская помощь населению», «Врачебно-акушерская помощь беременным, роженицам и новорожденным», «Оказание стоматологической помощи населению», «Первичная медико-санитарная помощь», «Централизованные бухгалтерии и финансовый учет учреждений здравоохранения», «Другие мероприятия в области здравоохранения», «Информационно-аналитическое обеспечение учреждений здравоохранения», «Проведение прочих мероприятий в области здравоохранения», «Обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом».

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Программа составлена на пять лет, которые объединены в два этапа: 1-й этап – с 2016 по 2018 гг.; 2-й этап – с 2019 по 2020 гг.

Программа будет финансироваться из городского бюджета. В частности, в 2016 г. на ее реализацию планируется направить 88,7 млн грн, в 2017 г. – 94,2 млн грн, в 2018 г. – 92 млн грн, в 2019 г. – 91,1 млн грн, в 2020 г. – 90,4 млн грн.

В объеме расходов на выполнение программы не учтены расходы на текущее содержание учреждений (заработная плата с начислениями, оплата за потребленные энергоносители и прочие расходы).

Справка УНИАН. На территории города Сумы расположены 17 больничных учреждений, оказывающих стационарную помощь больным города. Из них 5 больничных учреждений подчинены отделу здравоохранения Сумского горсовета, 12 - управлению здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

Для стационарного лечения больных в Сумах развернуто 3,85 тыс. коек. Амбулаторно-поликлиническую помощь больным оказывает 31 амбулаторно-поликлиническое учреждение и их структурные подразделения.

Лечебно-профилактические учреждения города обслуживают около 271 тыс. населения.