Количество госпитализированных больных гриппом и ОРВИ в Киеве за минувшие сутки возросло

Как сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации, за прошедшие сутки в столице зарегистрированы 7559 больных гриппом и ОРВИ.

В частности, количество госпитализированных за сутки 26 января несколько возросло - на лечение поступили 111 больных ОРВИ (64 детей и 47 взрослых), 37 больных гриппом (2 детей и 35 взрослых).

Отмечается, что по состоянию 27 января в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находятся 665 больных ОРВИ и 279 больных гриппом. Из 279 больных гриппом 235 человек получают лечение в условиях отделений и 44 человека находятся в реанимационных отделениях.

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«Кроме того, по состоянию на 27 января в учреждениях здравоохранения в наличии 161 упаковка «Тамифлю», 204 свободных койки (32 - для детей, 172 - для взрослых), свободных аппаратов для проведения искусственной вентиляции легких (неинвазивных): для взрослых - 14, для детей - 6, для беременных - 4», - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения напомнили, что по состоянию на 22 января заболело 5198 человек, на 23 января - 2084 человека, на 24 января - 795 человек, на 25 января - 8390 человек.