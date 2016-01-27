В школах Кировограда из-за гриппа и ОРВИ дополнительные каникулы продлены до 29 января

В общеобразовательных учебных заведениях Кировограда из-за гриппа и ОРВИ дополнительные каникулы продлены до 29 января.

Об этом УНИАН сообщили в управлении образования Кировоградского городского совета.

Начальник управления образования городского совета Лариса Костенко отметила, что продление вынужденных зимних каникул вызвано состоянием эпидемической ситуации в областном центре, которая остается сложной.

Как сообщал УНИАН, в Кировограде в связи с увеличением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) с 18 января объявлены дополнительные каникулы.

По состоянию на 25 января в Кировограде зафиксировано 2 смертельных случая свиного гриппа, всего в области число больных ОРВИ превысило эпидпорог на 69%.