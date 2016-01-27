В Одесской области за сутки из снежных заносов освободили 2 "скорые", в Черниговской области 3 "скорые"

В Одесской области за минувшие сутки из снежных заносов извлечено 7 транспортных средств, в том числе пассажирский автобус и два автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в Измаильском районе области на автодороге Измаил-Болград в снежном сугробе застрял автобус. С помощью буксировочного троса силами пожарно-спасательного подразделения автобус изъят из заноса на проезжую часть. Спасен 21 человек, из них – двое детей.

В 23:16 в Службу спасения «101» от врача бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что по Французскому бульвару, 60, возле санатория «Россия», в снежном сугробе застрял автомобиль скорой помощи. Спецавтомобиль медиков вытащили из снега. Никто не пострадал. Аналогичная помощь понадобилась на улице Летней, где застряла в снегу «скорая», транспортировавшая роженицу.

Также в 22:19 поступило сообщение от начальника районного управления «Облавтодор» о том, что на 15 км автодороги Арциз-Главани вследствие погодных условий застрял трактор. Погибших и пострадавших нет. Спасен один человек.

В Беляевском районе спасатели оказали помощь по извлечению из снежного заноса 3-х автомобилей на автодороге Беляевка - Широкая Балка. Машины изъяты из сугробов, спасены 4 человека.

В Черниговской области спасатели за минувшие сутки освободили из снежных заносов три автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, в Чернигове для освобождения из снежного заноса автомобиля скорой медицинской помощи привлекалось отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернигова.

В с. Хотивля Городнянского района для освобождения из снежного заноса двух автомобилей скорой медицинской помощи привлекалось отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части г. Городня.

В целом, в течение минувших суток для обеспечения транспортного сообщения на дорогах Черниговской области от ГП "Черниговский облавтодор" было задействовано 85 единиц специальной техники и 117 работников.

Общее состояние транспортного сообщения удовлетворительное.