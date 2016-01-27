В Одесском регионе уже 27 умерших из-за осложнений от пандемического гриппа

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом (штамм AH1N1), увеличилось до 27 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ситуационного центра по гриппу, созданного при департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации, по официальным данным, по состоянию на 26 января, в регионе от вышеназванного заболевания умерли 27 человек, из которых 19 – в Одессе.

В пресс-службе добавили, что эпидемиологический порог не превышен.

В то же время, как отметил на брифинге директор департамента здравоохранения Игорь Шпак, в настоящее время ситуация с заболеваемостью гриппом в городе стабилизировалась.

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе составил 62,7 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога.

По состоянию на 25 января, в центры первичной медико-санитарной помощи Одессы обратились 578 человек с симптомами острых респираторных заболеваний, из них у 50 пациентов есть подозрение на грипп.

В больницах Одессы на лечении находится 331 больной с пневмонией, из которых в режиме круглосуточной подачи кислорода - от 20 до 30 пациентов.

Отмечается позитивная динамика по уменьшению количества новых случаев пневмонии: если на прошедшей неделе ежедневно поступали на госпитализацию от 40 до 55 пациентов с пневмонией, то вчера, 25 января, количество госпитализированных составило 28 человек.

«Следует отметить хорошую работу акушерско-гинекологической службы Одессы по наблюдению в эпидсезон по гриппу за беременными женщинами, которые относятся к группе повышенного риска осложнений. Всего в женских консультациях Одессы на учете состоят 6246 беременных, при этом только 12 беременных находятся в стационарах с ОРВИ и гриппом, и еще 8 получают амбулаторное лечение», - сказал Шпак.

Из 150 тыс. детей за последние дни в стационары детских больниц поступили 50 человек с ОРВИ и гриппом, из них 12 детей - с пневмонией. На амбулаторном лечении находятся 2362 ребенка с ОРВИ и гриппом, ни один ребенок с таким диагнозом не находится в реанимационном отделении.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Ситуационном центре быстрого реагирования по гриппу при ОГА сообщили, что от осложнений, вызванных гриппом АH1N1, умерло 26 человек, 8 – в районах области, остальные – в Одессе.

В медучреждениях и школах Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин, также объявлен карантин в школах Одессы. Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом AH1N1.

Из бюджета Одессы выделено 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из бюджета ОГА.