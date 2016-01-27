На Закарпатье от попытки разобрать боеприпас один человек погиб, второй госпитализирован

В Межгорском районе Закарпатской области взорвался боеприпас, который двое мужчин пытались разобрать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля 26 января в с. Торунь Межгорского района Закарпатья на частном дворе взорвался боеприпас, который пытались разобрать двое местных жителей. В результате один из них, 57-летний мужчина, погиб на месте, а другой, 51-летний сосед, доставлен в больницу.

Сейчас компетентные службы выясняют, что это был за боеприпас – снаряд или мина, добавили в пресс-службе.

«Скорее всего, мужчины нашли боеприпас где-то на окраине и с помощью молотка пытались разобрать, чтобы сдать в металлолом. Более точные данные будут известны позже, потому что раненый, у которого повреждены руки и ноги, находится в шоковом состоянии и не может объяснить, что произошло», - цитирует Москаля пресс-служба.

Возраст боеприпаса пока тоже не известен. Сейчас на месте работают спасатели и эксперты, добавили в пресс-службе.