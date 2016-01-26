В Днепропетровской области эпидпорог по гриппу превышен в 2 раза, в Харькове объявлен карантин

В Днепропетровской области по состоянию на 26 января эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен вдвое.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в Днепропетровской области Андрей Кондратьев.

По его словам, в Кривом Роге порог превышен в 2,4 раза, в Широковском районе — в 3,3 раза, в Межевском и Покровском районах — в 3 раза.

«В Днепропетровске эпидемический порог не превышен, но мы находимся в пограничной стадии. Ожидаем, что со дня на день и в Днепропетровске мы переступим этот порог», - отметил Кондратьев.

Он сообщил, что на прошлой неделе количество заболевших ОРВИ и гриппом в области составляет порядка 30 тыс. человек, в то время как на предыдущей ей неделе заболело 14 тыс.

По словам Кондратьева, штамм гриппа H1N1 выявлен у 32 заболевших. По его информации, 25 января в Новомосковском районе зафиксирована смерть от осложнений свиного гриппа (штамм H1N1) 60-летнего мужчины.

По данным управления Госсанэпидемслужбы, в Днепропетровской области уровень вакцинации против гриппа составил 1%.

«Для населения, которое относится к группе обязательной вакцинации, мы показали уровень один из самых высоких по Украине — 95,5%. Что касается общей массы населения, в большинстве случаев отношение к вакцинации негативное. Это привело к тому, что уровень вакцинации в Днепропетровской области составил 1%», - подчеркнул Кондратьев.

В Харькове в общеобразовательных учреждениях приостановлен учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение 26 января подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Карантин продлится до особого распоряжения.

Как добавил на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, учебные заведения закроют с завтрашнего дня, 27 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Украине от гриппа уже умерли 83 человека.

Он констатировал, что в Украине началась эпидемия гриппа и сегодня в Минздраве состоится заседание штаба. По его словам, в целом в Украине гриппом и ОРВИ заболели 2,6 миллиона человек.