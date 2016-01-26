В Черниговской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 40,2%

В Черниговской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по состоянию на 25 января превышен на 40,2%.

Об этом УНИАН сообщили в областном центре информационно-аналитических технологий и пропаганды здорового образа жизни.

Согласно сообщению, ситуация с заболеваемостью гриппом в Черниговской области за несколько последних дней резко ухудшилась. Свидетельством этого является увеличение случаев болезни среди детей, граждан пожилого возраста, а также три летальных исхода. Умерли три женщині в возрасте от 39 до 60 лет, двое из них - медицинские работники.

По состоянию на 25 января в Черниговской области заболели ОРВИ и гриппом почти 18400 человек, более 9600 из них – дети.

Кроме того, врачи отмечают, что болезнь только набирает обороты, а в феврале-марте следует ожидать второй волны активности вируса.

По информации управления здравоохранения Черниговской ОГА, сейчас в области функционируют почти 600 инфекционных коек и 30 отделений с палатами интенсивной терапии оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, фибробронхоскопами, наркозно-дыхательной аппаратурой.

Читайте такжеВ Киеве от пневмонии умерли 18 человек, на Буковине 5, в Одесском регионе ещё 2 человекаКроме того, дополнительно предусмотрено развертывание и перепрофилирование еще 300 коек. Бригады для оказания консультативной и неотложной помощи укомплектованы в полном объеме.