В Донецкой области зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан

В Донецкой области по состоянию на 26 января зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан, 12 человек погибло.

Об этом сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой военной гражданской администрации.

"По состоянию на 26 января 2016 года в области зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан, из них 148 человек были госпитализированы, 46 - отказались от госпитализации, 12 человек погибло", - говорится в сообщении.