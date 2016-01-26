В Донецкой области зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан
12:21, 26 января 2016Новости регионов
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Из них 148 человек были госпитализированы.
Оказание медицинской помощи при обморожении / Фото: УНИАН
В Донецкой области по состоянию на 26 января зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан, 12 человек погибло.
Об этом сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой военной гражданской администрации.
"По состоянию на 26 января 2016 года в области зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан, из них 148 человек были госпитализированы, 46 - отказались от госпитализации, 12 человек погибло", - говорится в сообщении.
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