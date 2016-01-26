В Тернополе задержали работницу больницы при получении 2 тыс. долларов взятки

В Тернополе задержали руководителя отдела кадров одной из тернопольских больниц при получении взятки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 41-летнюю жительницу областного центра сотрудники Управления защиты экономики и следственного управления НП Украины в Тернопольской области задержали.

Правоохранители установили, что руководитель отдела за помощь в трудоустройстве на должность медсестры требовала 2 тыс. долларов. Зафиксирован факт передачи денег, вещественные доказательства изъяты.

По факту получения неправомерной выгоды начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.