Украинский гидрометцентр опровергает информацию об угрозе сильных снегопадов в Киеве.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр для Постоянной комиссии Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА сегодня в 9.30 предоставил следующую информацию: «Днем 25 января и ночью 26 января выпадать снег и мокрый снег, количество осадков днем составит 3-5 мм, ночью 4-6 мм, прирост снежного покрова за этот период достигнет 8-10 см».

При этом штормовое предупреждение о сильных снегопадах Укргидрометцентр не составлял.

По состоянию на 14.00 понедельника, 25 января, количество осадков в виде снега в Киеве составляла 2 мм, к 20.00 ожидается еще 3-4 мм, в течение ночи 26 января ожидается 4-6 мм осадков, прирост снежного покрова составит 8-10 см.

Днем во вторник, 26 января, существенных осадков в Киеве не предвидится.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр предупредили, что на Киев надвигается снегопад, который, по предварительным данным, продлится до вечера 26 января. В связи со снегопадом въезд в город крупногабаритного транспорта ограничен с 16.30.