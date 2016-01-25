Гуманитарный штаб взял под полное сопровождение 71 взрослого и 9 детей Мариуполя, которые нуждались в неотложном лечении

Прошел год со дня трагедии в Мариуполе. 24 января 2015 года под обстрел попал жилой микрорайон Восточный. 31 человек погиб, более сотни получили ранение. По решению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб взял под полное сопровождение 71 взрослого и 9 детей, которые нуждались в неотложном лечении, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. За первые несколько месяцев большинство из них прошли лечение и выписались из больниц. Еще 4 тяжелораненых ребенка получали поддержку в течение всего 2015 года.

Читайте такжеАдресную помощь в лечении тяжелых болезней штаба Ахметова получили более 28 тысяч человекВесь этот год за право полноценно жить боролась и 15-летняя Лиза Николаенко. Девочка получила тяжелейшие ранения. Обстрел настиг ее на улице. Осколки снаряда попали в бедро, раздробили кость руки. «Я вообще не думала, что все может закончиться хорошо. Думала, что при таких ситуациях не выживают. А когда пришла в себя увидела рядом погибших, лежащих прямо на дороге. Все вокруг в огне», ‒ поделилась воспоминаниями Лиза.

Девочка перенесла несколько операций в Киеве, носила аппарат Елизарова, а в раздробленную кость руки ей вживили титановую пластину. После Лиза проходила реабилитацию в специальном санатории в Одессе, сейчас она вернулась домой. В конце января у Лизы планируется операция по снятию пластины. Наконец, рука девочки сможет полностью функционировать.

Читайте такжеШтаб Ахметова поддерживает инициативу ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в зоне военных действий«Четверо самых тяжелых пострадавших детей проходили лечение и реабилитацию в течение всего года. Ребята в возрасте от 3 до 15 лет получили от Штаба медикаменты и технические средства реабилитации. Некоторые из них буквально заново учились ходить, работать ручками. Их истории стали частью жизни и работы наших сотрудников, которые переживали и делали все возможное, чтобы им помочь», ‒ рассказывает Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

Штаб Рината Ахметова предоставил пострадавшим в Мариуполе комплексную помощь: лечение, психологическую поддержку и обеспечение продуктами. Более 500 семей, у которых было разрушено жилье, получили продуктовые наборы.

С семьями, которые потеряли близких или, в которых были раненые, работали психологи Штаба. Многим эта поддержка специалистов помогла вернуться к жизни и преодолеть страхи. В одной из семей 9-летний ребенок боялся даже войти в свою уцелевшую квартиру. Они смогли вернуться в родные стены только спустя полгода. Все это время консультации с психологами проходила и девочка, и ее мама. Таких случаев было много. И уже в феврале 2015 года психологи Штаба начали масштабную работу в школах Мариуполя, чтобы помочь детям справится с психологической травмой после обстрела.

Читайте такжеПострадавшим в Украинске Штаб Ахметова оказывает помощь продуктами и лекарствамиЗа все время работы Штаба Рината Ахметова адресную помощь на лечение получили более 20 тысяч взрослых и детей. 49 тысячам детей и 6 тысячам взрослых оказана психологическая помощь.