В Житомирской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21%

В Житомирской области по состоянию на 25 января эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Житомирской области, таковы результаты наблюдения эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области.

Превышение эпидпорога зарегистрировано в 19 административных территориях Житомирской области. Самые высокие показатели наблюдаются в Житомирском, Овручском, Новоград-Волынском, Красноармейском, Ружинском районах и в городе Бердичеве.

Согласно сообщению, только за прошедшую неделю в Житомирской области гриппом и ОРВИ заболели 14 тысяч. 568 человек, в том числе 46,6% – дети до 17 лет. Госпитализированы 994 человека, в том числе 581 ребенок.

Решением местных органов власти районов области приостановлен учебный процесс в 398 школах и 60 детских дошкольных учреждениях. Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в 138 школах Барановского, Попельнянского районов и г. Житомире и Бердичеве продлены каникулы до конца января.

По результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона (с октября 2015 г.) в 25-ти случаях выявлен вирус гриппа типа А(H1N1) пандемический, однако в большинстве случаев превалируют аденовирусы (41,7%), вирусы парагриппа (31,2%) и РС-вирусы (20,8%).

Как сообщал УНИАН, 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

В Бердичеве две недели назад был зафиксирован смертельный случай в результате заболевания свиным гриппом. В целом в Украине от осложнений гриппа умерли более 60 человек.

Справка УНИАН. В Житомирской области 23 района и 5 городов областного значения.