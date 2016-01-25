В Николаевской области с начала года от гриппа умерли 4 человека.

Как сообщили УНИАН в Николаевской облгосдаминистрации, летальные случаи зарегистрированы на второй и третьей неделе 2016 года.

В то же время, как отметили в ОГА, с начала эпидсезона заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средние показатели прошлых лет и представляет типичную картину для данного времени года.

"Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже порогового на 6,4%. Зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости в Арбузинском (+ 87,4%) и Казанковском (+ 67,3%) районах. На других административных территориях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся в пределах от - 91,3% в Николаевском до - 4,0% в Кривоозерском районах", - сообщили в ОГА.

Всего на прошлой неделе гриппоподобными заболеваниями и острыми респираторными инфекциями заболело 6 229 человек, что на 2 357 случаев больше, чем на прошлой неделе.

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Зарегистрировано 3696 случаев заболевания детей до 17 лет. Количество госпитализации в связи с острыми респираторными инфекциями увеличились на 22,1% по сравнению с прошлой неделей.

Руководство облгосадминистрации обращается ко всем жителям Николаевской области с просьбой беречь свое здоровье, вовремя обращаться в медицинские учреждения и не пренебрегать советами врачей.

Как сообщал УНИАН, в школах и детсадах Николаева с 25 по 31 января объявлен карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.