На временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ умерло более 300 человек

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Оккупационные власти Донбасса не в состоянии обеспечить местное население необходимой медицинской помощью, что приводит к осложнению санитарно-эпидемиологической ситуации. Установлено, что на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ уже умерло более 300 человек», - говорится в сообщении.