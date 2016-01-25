На временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ умерло более 300 человек
08:00, 25 января 2016Новости регионов
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Из-за несостоятельности оккупационной власти обеспечить население необходимым медицинским уходом на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ погибло более 300 человек.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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«Оккупационные власти Донбасса не в состоянии обеспечить местное население необходимой медицинской помощью, что приводит к осложнению санитарно-эпидемиологической ситуации. Установлено, что на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ уже умерло более 300 человек», - говорится в сообщении.
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