В Черниговской области пандемическим гриппом заболели 24 человека, двое умерли

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службе в Черниговской области.

Согласно сообщению, штамм вируса гриппа А(H1N1) выделен в 24-х случаях заболевания гриппом в Чернигове, Прилуках, Нежине и в 5 районах области.

В течение этой недели гриппом и ОРВИ заболели свыше 2,3 тыс. жителей области, в том числе 1 тыс.133 детей. В то же время в регионе уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 4,3%. Зафиксированы 132 случая заболевания гриппом в Чернигове, Прилуках и шести районах области.

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Карантин в учебных заведениях из-за эпидемии гриппа введен в Чернигове, Нежине и Новгород-Северском, в отдельных школах - в Бахмаче и Щорском районах.

Как сообщалось, по последним данным, в Украине в результате осложнений от гриппа умерли 72 человека.