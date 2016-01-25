В Сумской области с начала года от переохлаждения погибли 6 людей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

С целью предотвращения травмирования и гибели людей в результате переохлаждения, ГСЧС в области обращается к гражданам с просьбой придерживаться правил поведения в период низких температур, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 января в Сумской области 55 человек пострадали от обморожения и переохлаждения в результате снижения температуры воздуха и три человека погибли.

Сумская облгосадминистрация поручила райгосадминистрациям и местным органам власти в регионе усилить информирование людей о размещении пунктов обогрева.

По данным гидрометцентра, в последующие дни погода в Сумской области будет обусловлена действием зоны пониженного давления, ожидается температура воздуха до 25 градусов мороза.