На Закарпатье количество больных ОРВИ превысило эпидпорог, объявлен карантин

На Закарпатье количество больных ОРВИ превысило эпидпорог на 12%, объявлен карантин / Фото УНИАН

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Закарпатской ОГА со ссылкой на заместителя начальника отдела организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора санитарно-эпидемиологической службы в Закарпатской области Виктория Дьордяй.

По данным СЭС, за период с 16 по 22 января 2016 года в лечебно-профилактические учреждения области по поводу заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями обратилось 4578 человек.

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«Отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей 2016 года на 68,4%. Показатель заболеваемости составляет 36,4 на 10 тысяч населения, что на 12,3% выше эпидемического порога», - добавила Дьордяй.

По ее данным, уровень амбулаторного обращения по поводу острых респираторных вирусных инфекций увеличился за последнюю неделю на 68,4%, в том числе среди детского населения на 63,6%, взрослых - на 76,5%.

В СЭС также уточнили, что среди заболевших 61% составляют дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 5,4% обратившихся больных, две трети из них – дети.

«Вирусологически подтверждена циркуляция за отчетный период вирусов парагриппа, РС – вирусы и вирус гриппа А (сезонный H3N2)», - добавила Дьордяй.

С целью предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций приостановлен учебный процесс в 150 заведениях области (72 - в Тячевском, 33 - в Свалявском и 45 - в Хустском районах). Также ограничительные меры введены на неделю в тридцати школах Великоберезнянского района, на две недели - в шести школах Ужгородского района.

Справка УНИАН. Распоряжением Ужгородского городского головы от 22 января 2016 года карантин введен во всех 28-ми школах Ужгорода на период с 25 января по 8 февраля 2016 года.