В Черновицкой области от пневмонии умерли родители троих детей

Как сообщила УНИАН главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко, 21 января умерла мать, а 22 января утром – отец, 5-летнюю дочь госпитализировали в пятницу.

«Супруги попали в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти их жизни», – отметила санврач.

Медики подчеркивают, что супруги болели, однако не обращалось за медицинской помощью. В больнице ситуацию изучают. Предварительный диагноз – пневмония, которая явилась осложнением гриппа, однако его нужно еще подтвердить лабораторно.

По словам Гопко, за двумя детьми, которые остались дома с бабушкой, медики усилили наблюдение.

Как сообщал УНИАН, в школах 10 из 11 районов Черновицкой области продлили карантин до 29 января.