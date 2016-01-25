В 10 районах Черновицкой области продлили карантин еще на неделю

Об этом УНИАН сообщила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

По ее словам, карантин продлили в Заставновском, Вижницком, Хотинском, Новоселицком, Кельменецком, Сокирянском, Кицманском, Сторожинецком, Глубокском, Герцаевском районах Черновицкой области. По состоянию на 22 января не объявлен карантин только в школах Путильского района.

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По данным главного санитарного врача области, в 6 из 11 районов Черновицкой области по состоянию на 22 января вдвое превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. Не превышен эпидемический порог только в двух районах Черновицкой области – Хотинском и Путильском.

"Боле чем вдвое превышен уровень эпидпорога в Вижницком, Заставновском, Кельменецком, Кицманском, Сокирянском и Сторожинецком районах", - сообщила Гопко.

По словам медика, в течение последних суток незначительно уменьшилось количество обращений людей за медицинской помощью.

Только 20 января медики экстренной медицинской помощи совершили более 600 выездов.

"Из них 209 выездов к больным с повышенной температурой тела. В том числе эти вызовы были к 97 детям. Фактически каждый третий буковинец, обратившийся в «скорую», имел повышенную температуру тела", - сообщил УНИАН и.о. директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Юрий Лесюк.