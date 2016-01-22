На Сумщине эпидемпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 2,3 раза

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госсанэпидслужбы в Сумской области.

«В Сумской области за последнюю неделю по состоянию на 22 января заболеваемость ОРВИ и гриппом населения области резко возросла, показатель составляет 141,25 на 10 тыс. населения, что в 2,3 раза выше порогового уровня (62,21). Превышение эпидпорогов произошло во всех городах и районах, кроме Ахтырского, Роменского, Шосткинского районов и г. Лебедин (всего в области 18 районов и 7 городов областного значения). Общее число заболевших составляет 15 тыс. 838 человек, из которых 792 случаи – гриппоподобные заболевания», – говорится в сообщении.

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В частности, заболели 7,734 тыс. детей, что составляет 48,8% всех больных. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах детского населения: среди детей дошкольного возраста от 0 до 5 лет - возросла в 1,6-2,1 раза, в остальных возрастных групп от 6 до 17 лет - в 2,7 раза.

В стационары госпитализировано 969 человек или 6,1% заболевших (против 585 – на прошлой неделе), в т. ч. среди детей 7,2%.

При мониторинговых вирусологических исследованиях 35 человек у 9 больных выделен вирус гриппа А (H1N1 пандемический) в городах Сумы, Конотоп, Лебедин, Белополье и Сумском районе (село Верхняя Сыроватка).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 января в Сумской области превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ было зафиксировано в 5 из 18 районов и 2 городах.

С 19 января в учебных заведениях области объявлен карантин.

По состоянию на 21 января в области от осложнений гриппа и ОРВИ умерли 7 человек.