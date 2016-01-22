У жителя Ивано-Франковска обнаружено наркотические вещества на сумму более 500 тысяч

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 21 января во время проведения обыска по месту жительства, выявлено и изъято более двух килограммов наркотического вещества «Марихуана» и более 40 грамм психотропного вещества «Амфетамин». Такой объем запрещенных веществ квалифицируется как особо крупный размер и на черном рынке стоит более 500 тыс. грн.

Работники следственного управления и оперативники провели необходимые первоочередные следственные действия с целью документирования противоправной деятельности мужчины. За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины ему грозит до 12 лет лишения свободы.