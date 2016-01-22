В Ужгороде введен карантин в школах из-за ОРВИ, в Ривном продлен

Городской голова Ужгорода Богдан Андреев подписал распоряжение о введении карантина в общеобразовательных и учебно-воспитательных заведениях города из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела здравоохранения Ужгородского городского совета Василий Решетар.

По его словам, сегодня состоялось заседание городской противоэпидемической комиссии, которая информировала городского голову об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ среди населения Ужгорода.

«Так, с 14 по 21 января зарегистрировано 884 обращения за медицинской помощью по поводу ОРВИ, что в 1,8 раза больше уровня эпидемического порога (44,3 на 10 тыс. населения). Больше всего больных - 601, или 68% от общего количества - дети до 17 лет. Это на 22,6% превышает показатели за предыдущую неделю», - добавил Решетар.

По его словам, по сравнению с минувшей неделей в два раза возросло и количество госпитализированных больных ОРВИ, что на 79% больше, чем за вторую неделю января.

Также, по данным ежедневного мониторинга посещения детей общеобразовательных и учебно-воспитательных заведений, наблюдается динамичный рост количества отсутствующих детей, больных ОРВИ.

Согласно распоряжению Ужгородского городского головы Андреева, карантин введен с 25 января по 8 февраля.

В Ривном в школах и внешкольных учебных учреждениях продлен карантин до 29 января в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в городе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, решение о приостановлении учебного процесса в школах и внешкольных учебных заведениях города приняли сегодня члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

По данным ривненских медиков, еженедельный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 15 января по 21 января 2016 года превышает прогнозируемый эпидпорог на 72,8%. Наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей.

Как сообщал УНИАН, в школах Ривного в связи с превышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) с 18 по 22 января введен карантин.