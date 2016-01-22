В Николаевской области в период непогоды 5 человек погибли от переохлаждения

13:04, 22 января 2016
Новости регионов
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По информации Николаевского областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Пункт обогрева / Фото: УНИАН

В Николаевской области в период осложненных погодных условий (17-21 января) зарегистрирована гибель 5 человек в результате переохлаждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области со ссылкой на информацию Николаевского областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 20 на 21 января в Николаеве было найдено тело военного, умершего от переохлаждения.

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