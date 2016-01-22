В Одесском регионе от пандемического гриппа уже умерло 26 человек

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом (штамм AH1N1), увеличилось до 26 человек.

Как сообщили УНИАН в Ситуационном центре быстрого реагирования по гриппу при ОГА, из 26 умерших, 8 – в районах области, остальные – в Одессе.

Читайте такжеВ Черкасской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 37%, в Житомире - на 16,8% В центре отметили, что за последнюю неделю в стационары региона с признаками ОРВИ, грипп, пневмония госпитализировано 939 человек.

«Эпидпорог не превышен. Ожидаем поступление «Тамифлю» и его аналогов», - отметили в центре, добавив, что все госпитализированные получают соответствующую медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, в медучреждениях и школах Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.

Читайте такжеВо Львове резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИГлавная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом AH1N1.

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма выделена из бюджета ОГА.