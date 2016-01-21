В Киеве от гриппа умерли 10 людей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«За период с декабря 2015 года до настоящего времени зарегистрированы 10 случаев смерти больных от осложнений, вызванных гриппом типа А. Все случаи смерти от гриппа А подлежат комиссионному рассмотрения на уровне Департамента здравоохранения с участием главного внештатного специалиста Минздрава Украины по инфекционным заболеваниям», - говорится в сообщении.

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По данным Департамента здравоохранения КГГА, за прошедшие сутки, 20 января, в столице зарегистрирован 6 тыс. 381 больной гриппом и ОРВИ. Всего за три дня 3-й недели (с 18 до 20 января) зарегистрировано 20 тыс. 744 больных, что на 44% выше аналогичных дней предыдущей недели.

Рост наблюдается среди всех возрастных групп и контингентов, кроме детей до одного года. Школьники составляют 15,5% общего количества случаев.

По состоянию на 21 января в учреждениях здравоохранения на стационарном лечении находится 503 больных ОРВИ и 202 - больных гриппом, из них 32 находятся в реанимационных отделениях. Кроме того, в настоящее время находится на лечении 55 беременных женщин, больных ОРВИ и гриппом.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан заявлял, что на вечер 20 января в Киеве от гриппа и ОРВИ умерли 7 человек. "Это с начала эпидсезона, с ноября", - отмечал Рубан.

Всего в Украине от гриппа, по данным Минздрава, умерли 60 человек.