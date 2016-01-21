Из-за погодных условий задерживается отправка гуманитарной помощи на Донбасс

В январе Штаб Ахметова столкнулся с трудностями при доставке гуманитарных грузов на Донбасс из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Некоторые поставщики не смогли обеспечить своевременную доставку продуктов в днепропетровский распределительный центр, где проходит загрузка фур, и откуда регулярно отправляются колонны Штаба с гуманитарной помощью. Об этом на пресс-брифинге сообщила Римма Филь, координатор Гумштаба.

«Мы не смогли вовремя отправить планировавшиеся автоколонны на Донбасс. Очень надеемся, что на этой неделе нам удастся отправить юбилейную, 150-ю, автоколонну с наборами выживания на неподконтрольную территорию. Если погодные условия позволят, то 150-я колонна выедет завтра. И таким образом, все наши планы будут соблюдены. Если же погодные условия не позволят отправить завтра фуры, то запасов помощи, которая сейчас есть в логистическом центре на «Донбасс Арене» хватит для выдачи мирным жителям до 25 января», ‒ рассказала Римма Филь.

Читайте такжеАдресную помощь в лечении тяжелых болезней штаба Ахметова получили более 28 тысяч человекСегодня всю ночь будет производиться загрузка фур. Штаб сделает все возможное, чтобы рано утром, 22 января, отправить их в Донецк и доставить на «Донбасс Арену» 30 тысяч взрослых продуктовых наборов. «Как только будет возможность, наши водители выедут. Они – настоящие герои, которые возили и возят нашу помощь и под обстрелами, и в тяжелые погодные условия со снегом и гололедом. Все усилия направлены на доставку помощи туда, где это необходимо», –сообщила Римма Филь.

За 1,5 года работы Штаб Рината Ахметова выдал 6 млн. 100 тыс. взрослых и 450 тыс. детских продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. На Донбасс было отправлено 3873 фуры с более чем 77 тысячами тонн продуктов. Общий путь, который преодолели автоколонны – более 1,5 миллионов километров.

«Штаб Рината Ахметова продолжает свою работу. И будет оказывать помощь до тех пор, пока она будет необходима. Ее востребованность показывают социологические исследования, об этом свидетельствуют отзывы стариков, многодетных семей, инвалидов и всех тех, кто получает нашу помощь. До конца января в планах Гуманитарного штаба отправить в Донецк еще 6 автоколонн с продуктами для формирования 160 тысяч наборов выживания», – подытожила Римма Филь.