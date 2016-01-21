Спасет ли медицинская маска от заражения гриппом

В КГГА отмечают на соблюдении масочного режима для предотвращения распространения гриппа / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в КГГА заявил советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий.

В частности, говоря о профилактических мерах, он отметил, что речь идет о введении дополнительных санитарных ограничений в местах большого скопления людей - в магазинах, на рынках, предприятиях всех форм собственности.

"Введен масочный режим в магазинах, для работников... в местах проведения массовых мероприятий, на рынках, в ресторанах, кафе, во всех предприятиях общественного питания", - сказал Радуцкий и заметил, что масочный режим вводится также в местах предоставления административных услуг.

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Радуцкий добавил, что масочный режим касается также общественного транспорта. "Водители, кондукторы будут проходить дополнительное обследование каждого утра. И если есть признаки заболеваемости, они не выпускаются на работу", - отметил советник.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день коечного фонда хватает. "Но на тот случай, если все же эпидемия будет распространяться... достигнута договоренность города с Академией медицинских наук Украины. Нам выделили дополнительные койки Институт инфекционных болезней, Институт пульмонологии. Мы обратились в министерство с требованием, чтобы нам выделили дополнительные койки для детей в больнице "Охматдет" и в больницах, которые подчинены Министерству инфраструктуры", - сказал Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, по состоянию на 21 января в столице зарегистрировано более 26 тыс. больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

На стационарном лечении находится 485 больных ОРВИ и 178 пациентов, больных гриппом. 29 больных гриппом находятся в реанимационных отделениях, из них 6 - на искусственной вентиляции легких.

По данным СЭС, в Киеве с начала эпидсезона от гриппа умерли 7 человек.