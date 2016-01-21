Комиссия Киевсовета проверит, завышены ли цены на лекарства против гриппа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Как отметил советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий, КП "Фармация" было поручено не повышать цены на противовирусные препараты и медицинские изделия во время сезонного обострения эпидемической ситуации.

Однако к депутатам профильной комиссии обратились киевляне, которые зафиксировали, что цены на лекарства, в том числе на противовирусные препараты, в аптеках КП “Фармация” выше, чем в других розничных аптечных сетях столицы, подчеркивается в сообщении.

“В КП “Фармация” пояснили, что при установлении цен на медпрепараты предприятие ориентируется на валютные колебания. И соответственно, при росте иностранной валюты растет закупочная стоимость лекарств, что влечет за собой прирост в розничной цене. Однако городская власть привлекала дополнительные средства, чтобы киевляне могли купить лекарства по льготным ценам в КП “Фармация”. Пока этого не происходит. Мы проверим почему”, - сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей.

Читайте такжеМедики прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве

В состав рабочей группы вошли члены постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей, Юлия Лобан, Юрий Крикунов. К инспекции также привлекут представителей Департамента здравоохранения КГГА и непосредственно представителей КП “Фармация”, отмечается в сообщении.