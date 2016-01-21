В Тернополе зарегистрирована первая смерть от пандемического гриппа / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в области, мужчина скончался 19 января, лабораторно подтверждено, он болел свиным гриппом.

Он поступил в больницу в запущенном состоянии с диагнозом внебольничная двусторонняя пневмония. Всего, по данным Госсанэпидслужбы, грипп диагностирован у 19 жителей области, при этом грипп А/Н1N1 лабораторно подтвержден у 17 из них.

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Специалисты фиксируют рост уровня заболеваемости, эпидпорог превышен уже в 9 районах области из 17, причем в Козовском - в 2,9 раза, в Тернополе - на 47,2%.

Сейчас количество больных составляет 2 тыс. 442 человека, что составляет 73,1% от количества заболевших на предыдущей неделе (3 341).

Количество больных детей составляет 1 тыс. 123 - 68,1% от количества детей, заболевших на предыдущей неделе (1649).

При этом в Госсанэпидслужбе отмечают, что на этой неделе ожидается прирост заболеваемости, и прогнозируют, что к концу недели показатель заболеваемости превысит эпидпорог примерно в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом заболеваемости, с 18 января в школах Тернополя объявили карантин.