На Харьковщине за сутки спасатели вытащили из снежных заносов 6 "скорых"
В Харьковской области в течение 20 января спасатели освободили из снежных заносов 6 автомобилей скорой медицинской помощи, ехавших по вызовам к больным.
На Харьковщине в течение 20 января спасатели изъяли из снежных заносов 6 автомобилей скорой медицинской помощи, которые ехали по вызовам к больным / /ipc-dzhankoy.org
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
По сведениям ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели также освободили из заносов 4 легковых автомобиля. Всего для спасения автомобилей из заносов были задействованы 40 спасателей с привлечением 9 единиц техники ГСЧС.
В ведомстве отметили, что всего за последние трое суток произошло 64 случая по освобождению автомобилей скорой помощи, 34 легковых и грузовых автомобилей.
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«Кроме того, на дорогах Харьковской области работали 160 единиц техники, а также 201 рабочий облавтодора, расчищено от снега 1466 километров дорог местного значения и 1660 километров автодорог государственного значения. Техника ГСЧС выезжала в случае отсутствия техники автодора, которая была привлечена на других участках по уборке снега. Непосредственно по г. Харькову работали 110 единиц дорожной техники и привлечены 107 работников облавтодора. Для расчистки внутриквартальных дорог был привлечен 1891 человек, из них 460 - курсанты военных учебных заведений», - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что за прошедшие сутки в медицинские учреждения с обморожением обратилось три человека. Погибших нет.