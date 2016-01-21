В Тернопольской области психически больная женщина убила мать

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, происшествие произошло вчера в селе Смиковцы Тернопольского района.

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О выявленной в доме мертвую мать со следами насильственной смерти сообщил сын погибшей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Мужчина отметил, что в убийстве подозревает свою 51-летнюю сестру, которая является инвалидом с детства и страдает психическими заболеваниями.

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Женщина в содеянном призналась. Она рассказала, что во время ссоры начал бить мать, которая от полученных травм скончалась.

Подозреваемая проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой решат вопрос относительно сообщения женщине о подозрении и избрании меры пресечения.