В Киеве гриппом и ОРВИ сейчас болеют 26 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"В городе Киеве больных, по состоянию на вчерашний день, 26 тысяч 559 человек, что на 33% ниже эпидемического порога", - сказала она.

На стационарном лечении, добавила Донченко, находятся 485 больных острыми респираторными вирусными инфекциями и 178 пациентов, больных гриппом. 29 больных гриппом находятся в реанимационных отделениях, из них 6 - на искусственной вентиляции легких.

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Вместе с тем, по состоянию на 19 января, показатели больных ОРВИ и гриппом в стационарах составляли, соответственно, 434 и 166 человек.

Донченко также отметила, что накануне в стационары города были госпитализированы 98 больных ОРВИ.