Карантин в школах Киева продлится, как минимум, до 27 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий сегодня во время брифинга.

“Только что состоялось заседание временной чрезвычайной комиссии при КГГА, на котором принято решение не завершать те меры, которые объявил город 16 января. На сегодняшний день они (меры), как минимум, до следующей среды (27 января) продлены”, - сказал он.

Радуцкий добавил, что проведение школьных олимпиад, которые планировались в эти выходные, также перенесено.

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По его словам, после объявления 16 января карантина в киевских школах это дало “неплохие результаты”. “На сегодняшний день на 11% снижение заболеваемости среди учащихся школ... Эпидемический порог, будем надеяться, не перейдет город Киев, что касается учеников общеобразовательных школ”, - сказал он и отметил, что в детских садах не фиксируется рост заболеваемости, однако среди взрослого населения уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ растет.

Как сообщал УНИАН, киевская власть приняла решение о временном прекращении учебного процесса в школах города с 16 января и до улучшения эпидситуации.

По данным КГГА, в столице в течение 19 января зарегистрировано 7 тыс. 110 больных гриппом и ОРВИ, 18 января – 7 тыс. 253 человека.

В Украине по состоянию на 19 января от гриппа умер 51 человек.