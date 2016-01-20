В Одессу доставили 13 бойцов, раненных в зоне АТО

В Одессу сегодня доставили 13 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, четверо бойцов – в тяжелом состоянии, им срочно необходимы соответствующие антибиотики.

«У нас очередной борт... 13 ребят, 4 тяжелых...», - написал Танцюра.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Как сообщал УНИАН, предыдущий борт с ранеными прибыл в Одессу 31 декабря 2015 года.