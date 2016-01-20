В Одессу доставили 13 бойцов, раненных в зоне АТО
17:35, 20 января 2016Новости регионов
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В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Очередной борт... 13 ребят, 4 тяжелых... / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставили 13 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, четверо бойцов – в тяжелом состоянии, им срочно необходимы соответствующие антибиотики.
«У нас очередной борт... 13 ребят, 4 тяжелых...», - написал Танцюра.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Как сообщал УНИАН, предыдущий борт с ранеными прибыл в Одессу 31 декабря 2015 года.
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