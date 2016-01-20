В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно идет на убыль

В столице количество зарегистрированных больных ОРВИ и гриппом в течение 19 января незначительно уменьшилось и составляет 7 тыс. 110 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 20 января в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 485 больных ОРВИ и 178 больных гриппом.

Так, из 178 больных гриппом 149 человек получают лечение в условиях отделений и 29 человек находятся в реанимационных отделениях. Кроме того, среди больных гриппом и ОРВИ находятся на лечении 53 беременные женщины.

По состоянию на 20 января в столичных учреждениях здравоохранения в наличии 281 упаковка Тамифлю и 437 свободных коек.

Также напоминается, что 15 января в Киеве за сутки было зарегистрировано 4 тыс. больных, 16 января – 2 тыс. 526 человек, 17 января – 627 человек, а 18 января – 7 тыс. 253 человека.