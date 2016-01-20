В Ривненской области объявлен карантин в связи с гриппом и ОРВИ

В Ривненской области в 11 районах из 16 объявлены карантинные мероприятия в связи с ростом заболеваний гриппом и ОРВИ.

По данным областного управления здравоохранения, по состоянию на 20 января карантин объявлен в двух городах региона (Ривне и Кузнецовске), а также Рокитновском, Сарненском, Здолбуновском, Дубровицком, Костопольском, Заречненском, Березневском, Ривненском, Радивиловском и Гощанском районах. Частичный карантин введен в Владимирецком районе, где учебный процесс приостановлен в 4 школах и 4 детсадах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Радивиловской районной государственный администрации, с 20 января приостановлены занятия в школах района. Карантин продлится до 2 февраля.

За прошедшую неделю в Ривненской области эпидемический порог по заболеваемости гриппом и другими ОРЗ превышен на 16,5%. Всего заболело 12166 человек, среди которых 6951 ребенок до 18 лет (57,1%). Был госпитализирован 531 человек, из них 352 ребенка.

Как сообщал УНИАН, по данным министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, по состоянию на 19 января к эпидемическому порогу приблизились 17 областей Украины, самые высокие показатели - в Донецкой и Ривненской областях. С начала эпидсезона в Украине от гриппа умер 51 человек.