В Черкасской области у 17 больных выявлен свиной грипп / Фото УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, среди более 50 больных по результатам лабораторных исследований у 6 выявлен парагрипп, у 17-ти – грипп типа А (H1N1 пандемический).

По результатам еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, с 7 по 15 января в области заболели 6 тыс. 530 человек (0,5% от общего количества населения).

Самые высокие показатели заболеваемости за неделю зафиксировали в городах Умань и Черкассы, Городищенском, Корсунь-Шевченковском, Золотоношском, Уманском, Христиновском районах.

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Как сообщал УНИАН, в Черкасской области из-за осложнения от заболевания пандемическим (свиным) гриппом с начала эпидемического сезона (с октября 2015 года) умерли 7 человек, из них двое – в этом году.

В Черкассах в школах города с 19 января по 23 января включительно также введен карантин.

18 января в городе Умань Черкасской области городские власти на неделю продлили каникулы в школах города в связи с угрожающей эпидемической ситуацией.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине от гриппа умер 51 человек.