В Хмельницком из-за ОРВИ закрыли школы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской голова Александр Симчишин со ссылкой на информацию главного государственного санитарного врача города Хмельницкого и Хмельницкого района, где зафиксировано значительное увеличение количества случаев заболеваемости ОРВИ.

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В частности, с началом эпидемического сезона (с 24.09.2015 г. до 15.01.2016 г.) в Хмельницком ОРВИ и гриппом заболели 25190 человек, из которых 19366 - дети до 17 лет, что составляет 76,8%. У больных зарегистрировано 26 случаев тяжелых острых респираторных инфекций (0,1%).

“Карантин пока не вводим, потому что это существенное мероприятие. В настоящее время в городе эпидемический порог не превышен. Поэтому продолжительность ограничительных противоэпидемических мероприятий будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется вирусная ситуация”, - пояснил Симчишин.

В хмельницких школах обучается около 30 тысяч учеников.