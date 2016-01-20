В украинском меде обнаружили запрещенные противомикробные вещества

«Распоряжениями Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 30.12.2015 № 128 и от 18.01.2016 № 9 временно запрещена выдача ветеринарных документов на мед пчелиный для экспорта в государства-члены Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проведенные в Чехии лабораторные исследования украинского меда показали содержание в нем противомикробных веществ. Государственная служба ветеринарной медицины Украины начала собственное расследование инцидента.

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«Украинская сторона очень заинтересована в развитии сотрудничества со странами ЕС, поэтому сделает все возможное для того, чтобы в сжатые сроки решить все вопросы», - цитирует Лапу пресс-служба. Замглавы Госпродпотребслужбы также выразил надежду, что расследование снимет спорные моменты в отношении экспортируемого в ЕС меда.

Лапа отметил высокий уровень системы контроля безопасности продуктов питания в Украине, которая позволяет экспортировать на мировой рынок продукцию высокого качества. Однако он подчеркнул, что выход на внешний рынок является большой ответственностью и украинские производители должны быть к ней готовы.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями в наличии бактерии сальмонеллы в продукции. Экспорт приостановлен на время проведения необходимых исследований.

Украина проводит параллельные исследования, а также предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.