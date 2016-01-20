Харьковщина: мать пятерых детей во время сна задушила полуторамесячную дочь

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Красноградской местной прокуратуры Владимира Говоруху, 17 января в городе Красноград 29-летняя мать пятерых детей вечером после употребления алкоголя положила в кровать рядом с собой младенца и уснула. "Утром женщина поняла, что во сне она легла на ребенка и нечаянно задушила его. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии", - отметил Говоруха.

Читайте такжеВ Житомире задержали мать, которая выбросила новорожденного младенца

Он подчеркнул, что женщина нигде не работала, жила на "детские" деньги, которые выплачивало государство. Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения для женщины и объявления ей о подозрении по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).

Четверо детей из семьи сейчас временно находятся в центре социально-психологической реабилитации. В рамках уголовного производства будет проверено выполнение родительских обязанностей в отношении других детей, самому старшему из которых 8 лет.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает 5 лет лишения свободы.