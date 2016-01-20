Черкащина: спасатели вытащили из снежных заносов автомобиль с беременной киевлянкой
09:45, 20 января 2016Новости регионов
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В Маньковском районе Черкасской области спасатели вытащили из снежных заносов автомобиль с беременной киевлянкой.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 19 января в селе Кривец в снежном заносе застрял автомобиль Mercedes, двигавшийся по направлению Киев. В салоне автомобиля, кроме водителя, находилась беременная женщина, которая скоро должна рожать.
Спасатели расчистили заснеженную участок дороги и, взяв автомобиль на буксир, доставили в ближайший населенный пункт.
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Кроме того, в городе Смела Черкасской области спасатели освободили из снежного заноса автомобиль скорой помощи, который ехал по вызову к 75-летнему больному пациенту.
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