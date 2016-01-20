Во Львове двух человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом
Во Львове двух человек госпитализировали в больницу с отравлением неизвестным веществом.
Во Львове двух человек госпитализировали в больницу с отравлением неизвестным веществом / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 января бригада «скорой помощи» доставила во Львовскую областную больницу из квартиры на улице Нечуя-Левицкого 43-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, жителей области, которые снимали квартиру во Львове.
Со слов потерпевших – они отравились парами ртути от разбитых термометров.
В то же время, как отмечается в сообщении, медики после обследования потерпевших не подтвердили факт отравления парами ртути.
Подана заявка областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины на проведение замеров остатков паров ртути в жилой квартире по указанному адресу. Замер будет проведен 20 января.