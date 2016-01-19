В Черкасской области спасли роженицу из снежной ловушки

В Уманском районе Черкасской области утром 19 января спасатели, медики и дорожники спасли роженицу из снежной ловушки.

Как рассказали корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, около 5 часов утра 19 января в селе Ятрановка Уманского района у женщины начались роды.

Машина скорой медицинской помощи, которая выехала по вызову, застряла в глубоком сугробе. На помощь медикам выехали спасатели и специалисты местного филиала дорожно-эксплуатационного участка.

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Пробившись сквозь глубокий снег к машине скорой помощи, ни спасатели, ни дорожники дальше проехать не смогли.

Преодолеть полутораметровые сугробы снега и добраться до роженицы медикам удалось на тракторе, который по вызову спасателей прибыл с ближайшей АЗС.

Пока медики занимались эвакуацией женщины, спасатели и специалисты дорожной службы извлекли из сугроба автомобиль скорой помощи, которым роженицу доставили в родильное отделение Уманской районной больницы. Через полчаса после прибытия в больницу 24-летняя женщина родила первенца – мальчика.