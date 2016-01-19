В Сумской области спасатели освободили из снежного сугроба "скорую"

В Сумской области спасатели вызволили из снежного сугроба карету скорой медицинской помощи и спецтранспортом доставили в больницу двух детей с родителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Сумской области, 18 января в 19:53 в службу поступило сообщение о необходимости оказания помощи медработникам.

«На расстоянии 18 километров от райцентра Недригайлов в снежном сугробе оказалась карета экстренной медицинской помощи, которая направлялась по вызову в сельскую местность. На место прибыли из райцентра сотрудники 16-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости ЗИЛ-131. Автомобиль «скорой» отбуксировали на безопасный участок дороги, откуда он отправился в обратном направлении», - говорится в сообщении.

Спасатели забрали фельдшера "скорой" и своим оперативным транспортом доставили в село Раковая Сечь. В пути пришлось пробиваться через участки дороги, где толщина снега составляла около 1 метра.

«В населенном пункте сотрудники ГСЧС забрали родителей с двумя заболевшими малолетними мальчиками и доставили их в райцентр для госпитализации в Недригайловскую центральную районную больницу», - отмечает пресс-служба ведомства.