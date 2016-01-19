В Винницкой области количество смертей от гриппа возросло до 9, в Одесской - до 18

В Винницкой области количество смертей от гриппа возросло до 9.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения ОГА Людмила Грабович.

По ее словам, с начала эпидемиологического сезона в Винницкой зарегистрировано 9 летальных случаев от осложнений гриппа, из которых - две детские смерти.

«До 16 января мы говорили о 7 летальных случаях, в субботу утром лабораторно подтверждены еще две смерти от вируса гриппа Н1N1. Это не смерти на прошлой неделе, поскольку 46-летняя женщина из Крыжопольского района умерла 2 января 2016 года, а 10 января грипп забрал жизни ребенка в возрасте 1 год 4 месяца из Калиновского района», - отметила Грабович.

Кроме того, чиновница добавила, что за прошедшую неделю увеличилось количество обращений в медучреждения лиц с симптомами ОРВИ и гриппа.

«Всего за прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 10 тысяч 259 человек. Из них 4 тыс. 919 детей - это 48%. На 1000 человек увеличилось количество обращений в медучреждения по сравнению с началом года. Это хорошо, ведь люди перестают заниматься самолечением и обращаются за врачебной помощью», - сказала она.

По данным Грабович, всего на прошлой неделе были госпитализированы 792 человека, в том числе 416 детей.

«Пневмонией в области заболел 381 взрослый. С тяжелым течением сейчас находятся в больницах 47 человек. Также у 11 беременных диагностирована пневмония, но тяжелого течения болезни у них нет. Кроме того, 81 ребенок болен вирусной пневмонией, тяжелое течение - у одного ребенка», - добавила Грабович.

Как сообщал УНИАН, из-за гриппа в большинстве школ Винницкой области продлены каникулы.

По последним данным Минздрава, в Украине в результате осложнений после гриппа умерли 46 человек.

В Одесской области умерло 18 человек от осложнений, вызванных гриппом AH1N1. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и. о. заместителя главы ОГА Мария Гайдар. По ее словам, 13 летальных исходов зафиксированы в Одессе, 5 – в районах области. В стационаре Одесской областной клинической больнице в настоящее время находятся 42 человека, из которых 8 – в реанимации.

«В том числе, пять человек в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких», - отметила Гайдар. В числе госпитализированных - 10 беременных женщин, их состояние оценивается как стабильное.

По данным Гайдар, с 23 декабря 2015 года за медпомощью обратились 138 530 человек.

В настоящее время по инициативе ОГА созданы мобильные группы, в составе каждой - врач районной больницы, инфекционист, представитель департамента здравоохранения обладминистрации, врач районной больницы.

«Мобильные группы должны посетить каждый район области», — отметила Гайдар, добавив, что всем заболевшим обеспечено надлежащее лечение.

Как сообщал УНИАН, в медучреждениях Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом.