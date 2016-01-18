В Киеве на стационарном лечении находятся 165 больных гриппом

В Киеве на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся 165 больных гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Из них 141 пациент получает лечение в условиях отделений и 24 – находятся в реанимационных отделениях, 1 больной находится на искусственной вентиляции легких. Также на лечении – 50 беременных женщин, больных ОРВИ и гриппом, говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 18 января на стационарном лечении находится 401 больной острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По данным КГГА, для лечения больных ОРВИ и гриппом за средства местного бюджета и средства специального фонда учреждениями здравоохранения закуплено 195 упаковок препарата с действующим веществом «Озельтамивир» (Тамифлю). По распределению Министерства здравоохранения получено 400 упаковок указанного препарата специфической терапии гриппа.

Сейчас в столичных учреждениях здравоохранения 305 свободных коек и в наличии 363 упаковки Тамифлю, подчеркивается в сообщении.

Между тем в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве утверждают, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице на 33,7% ниже эпидемпорога.

Читайте такжеВ Херсонской области - эпидемия гриппаВ частности, по данным СЭС, в Киеве за период с 11 до 17 января 2016 года ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), в том числе гриппом, заболели 26 тыс. 559 человек, что на 33,7% ниже эпидемпорога.

Количество зарегистрированных больных ОРВИ и гриппом за сутки 16 января составило 2 тыс. 526 человек, 17 января заболели 627 человек, что по сравнению с предыдущими сутками ниже в 4 раза, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, киевские власти с целью предупреждения эпидемии гриппа ввели в школах карантин.