Пострадавшим в Украинске Штаб Ахметова оказывает помощь продуктами и лекарствами

18 семьям в Украинске, которые остались без жилья в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, Штаб Рината Ахметова доставил продуктовые наборы, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Более 50 наборов получили жители разрушенного подъезда и двух соседних. Также наборы для кормящих мам получили семьи, в которых есть малыши до 35 месяцев.

Еще 10 продуктовых наборов волонтеры Штаба передали для организации горячего питания на пункте обогрева МЧС, организованного и расположенного во дворе пострадавшего дома.

«Люди остались, собственно говоря, на улице. Кто-то спал в машине, кто-то находился в палатке. Люди практически не отходят от дома. Пока здесь есть организованная полевая кухня, эти наборы очень пригодятся», ‒ рассказала Юлия Малахова, координатор мобильных бригад выдачи Штаба Ахметова.

Напомним, 15 января в Украинске Донецкой области произошел взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома. В результате взрыва погибли 2-е детей, еще 3 человека получили тяжелые ожоги и травмы. Без жилья осталось 18 семей. 5 квартир разрушены полностью, еще 13 сильно повреждены.

Трое пострадавших, 2 женщины и 8-летняя девочка, санавиацией доставлены из местной больницы в Краматорский ожоговый центр. Штаб Рината Ахметова оказывает им первую помощь в лечении. Сегодня в Краматорск будет доставлена партия необходимых медикаментов.