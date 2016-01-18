В Херсонской области - эпидемия гриппа

В Херсонской области оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ признал уровень заболеваемости достигшим эпидемиологического порога.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госэпидслужбы Украины в Херсонской области, такое решение было принято на заседании штаба 16 января.

В протоколе заседания штаба, опубликованном сегодня пресс-службой ведомства, со ссылкой на информацию начальника управления Виктора Бескровного, говорится: что, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость повысилась в 2,2 раза (было 28,5 на 10 тыс. населения). Значительный рост заболеваемости фиксируется среди взрослого населения – в 2,1 раза, - заболело 2675 человек. Рост заболеваемости у детей составил 51% (заболел 4041 ребенок). Показатель ниже эпидемиологического показателя всего на 1,9% (официальный порог – 64,1 на 10 тыс. населения).

Удельный вес госпитализированных увеличился на 6%, за неделю в больницы положили 404 больных, из которых 206 – дети.

«В течение недели поступала информация о 169 случаях тяжелых ОРИ, в том числе, пневмонии. Зарегистрировано три случая с летальным исходом. Результаты исследований выявили вирус гриппа типа А», - цитирует Бескровного пресс-служба.

Читайте такжеВ Киеве от пандемического гриппа умерли 4 человека, еще 4 находятся в реанимацииПо его информации, «было зафиксировано превышение порога (заболеваемости - УНИАН) в Каховском районе на 114% и в городе Новая Каховка на 76,6%. В связи с этим, в Каховском районе детские дошкольные заведения решили закрыть на карантин с 16 по 24 января, детские учебные заведения – с 18 по 24 января. В Новой Каховке учебный процесс приостановлен в учебных заведениях с 18 по 22 января».

Главврач Херсонской областной инфекционной больницы заявил, что медучреждение готово предоставлять медицинскую помощь больным гриппом и ОРВИ, однако нуждается в дополнительных средствах для приобретения медикаментов.

По имеющейся у него информации, сейчас в областной клинической больнице в числе заболевших госпитализированы 9 беременных с ОРВИ, из них две – в тяжелом состоянии.

По словам начальника Государственной службы лекарственных средств в Херсонской области Владислава Данько, в аптечной сети в наличии есть достаточное количество необходимых медикаментов: антибиотики, противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты.

Оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ расписал более двух десятков мероприятий, предписаний и указаний медикам, спасателям и местным органам власти, которые направлены на стабилизацию ситуации.